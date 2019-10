Multivisionsschau nimmt Zuschauer mit nach Bolivien

„Tierra Colorada – Woanders sein in Bolivien“, lautet der Titel einer Multivisionsschau von Andrea Dublaski („Spicy Artworks), die am Donnerstag, 10. Oktober, ab 20 Uhr im Naturschutzzentrum Eriskirch zu sehen ist. Bolivien, dieses südamerikanische Land der Farben sei anders, heißt es in der Vorschau. „Geheimnisvoll. Voller Mythen und Legenden. Landschaftlich extrem abwechslungsreich und reizvoll.“

Die Fotografin Andrea Dublaski und ihr Mann Matthias Jobmann sind abseits der Touristenpfade über Stock und Stein durch das Land gereist und präsentieren ihren neuen beeindruckenden und einfühlsamen Film, heißt es. Dabei erzählen sie ungeschminkt und authentisch von ihren persönlichen Erlebnissen, Emotionen und Eindrücken. Der Eintritt ist frei, es wird eine Spende erbeten.