Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer, der am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Langenarger Straße in Eriskirch gestürzt ist. Der 65 Jahre alte Fahrer wollte in die Säntisstraße abbiegen und bremste ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Vom Rettungsdienst wurde der Fahrer zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht und dort ambulant behandelt. Beschädigungen am Motorrad entstanden nicht.