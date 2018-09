Mit Dieter Heinzler auf Pilz-Exkursion

In Zusammenarbeit mit der pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Friedrichshafen bietet das Naturschutzzentrum Eriskirch am Samstag, 22. September, 9 bis 16 Uhr, einen Pilzkurs unter Leitung des Pilzsachverständigen Dieter Heinzler an. Nach einer Einführung ins Thema im Naturschutzzentrum steht eine Exkursion an. Am Nachmittag werden die gesammelten „Schätze“ dann bestimmt. Außerdem gibt es Zubereitungstipps. Die Teilnahme kostet 18 Euro. Telefonische Anmeldung unter Telefon 07541 / 818 88. Teilnehmer sollten ein Körbchen, Messer und eventuell ein Pilzbestimmungsbuch mitbringen.