Missionsschwestern bieten kostenloses Sommerprogramm für alle

Was sonst zu kurz kommt, findet möglicherweise im Urlaub Platz. Das Sommerprogramm „Kirche am Weg“ der Steyler Missionsschwestern im Gästehaus St. Theresia in Eriskirch-Moos startet heute Abend, Mittwoch, 25. Juli, um 18 Uhr mit einem besonderen Gottesdienst mit der Kreuzband.

Die Steyler Missionsschwestern Bernadette Dunkel und Dorothee Laufenberg haben für Juli und August ein breitgefächertes Sommerprogramm für Einheimische und Bodensee-Urlauber zusammengestellt, das Zeit lässt, zur Ruhe zu kommen oder auch mal Neues auszuprobieren.

Den Eröffnungs-Gottesdienst heute Abend mit dem Thema „In der Ruhe liegt die Kraft“ feiern Pfarrer Andreas Maier, Klinikseelsorger an den Unikliniken in Ulm, und die beiden Steyler Missionarinnen in der Kapelle des Gästehauses St. Theresia. Dazu spielt die Kreuzband der Evangelischen Kirchengemeinde Schlatt.

„Friedensgeschichten auf dem Teppich“ gibt es am Samstag, 28. Juli sogar gleich zwei Mal – von 15.30 bis 16 Uhr und von 17.30 bis 18 Uhr. Verena Nerz, Reutlingen, bringt Texte und dazu Musik auf alten Instrumenten mit.

Der Oasentag am Dienstag, 31. Juli verspricht „Ruhe-Frische-Gelassenheit-Gottvertrauen“ durch Atmen. Hildegard Jocham, Atemspezialistin aus Erbach, leitet die Veranstaltung von 19 bis 21 Uhr.

Bibliodrama wird am 2. August, angeboten. Von 14 bis 18 Uhr ist das Thema „Und alle wurden satt - Bibel in Bewegung“.

Entspannung mit spannenden Geschichten am Feuer bereitet Schwester Dorothee für den 10. August, von 19 bis 20 Uhr vor. Für den 15. August lädt Schwester Bernadette zum Kräutersträuße binden für Maria Himmelfahrt ein - von 17 bis 18 Uhr, mit geistlichem Impuls. Kräutermärchen und Musik stehen im Garten des Gästehauses am 17. August von 14 bis 16 Uhr im Mittelpunkt, bei Regen trifft man sich in der Kapelle.

Zum Panflöten-Konzert mit Cesar Villalobos mit Musik aus den peruanischen Anden zu Gunsten eines Schulprojekts in seiner Heimat laden die Schwestern für den 21. August von 20 bis 21 Uhr ein. Schwester Dorothee stellt am 24. August von 16.30 bis 18 Uhr das Trostbuch für Alterspubertierende „Es ist nur eine Phase, Hase“ vor. „Ein Buch für gute Laune“, sagt sie.

„Meditativer Tanz“ in der Kapelle des Gästehauses bietet Schwester Gabriella aus Indonesien am 28. August von 19 bis 20.30 Uhr an. Ein Taizé-Abend in der Kapelle mit Taizé-Liedern und Texten steht am 31. August von 19.30 bis 20.30 Uhr auf dem Programm.

Zum Abschluss des Sommerprogramms „Kirche am Weg“ kommt Pfarrer Andreas Maier aus Ulm zum Abschlussgottesdienst „Zurück in den Alltag“ am 2. September um 18 Uhr in die Kapelle in Moos.