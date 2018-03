Mico Susak: „Meine Mannschaft hat sich nicht belohnt“

Mico Susak, Trainer des Fußball-Kreisliga A2-Team aus Eriskirch hat seine Mannschaft trotz der knappen 1:2-Niederlage in Achberg gelobt und das zu Recht. Während Eriskirch um den Klassenerhalt spielt, will Achberg in die Relegation. Giuseppe Torremante zog mit Mico Susak Bilanz.

Herr Susak, Ihre Mannschaft hat lange Zeit geführt und dann innerhalb von vier Minuten zwei Tore kassiert. Was ist in Achberg passiert?

In der Tat hat meine Mannschaft in Achberg von Beginn an sehr gut gespielt und wir sind verdient in Führung gegangen. Wir haben zweimal die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Dann wäre das Spiel entschieden gewesen, weil wir nichts zugelassen haben und Achberg zwar anrannte, aber ohne uns zu schaden. Sandro Brentel muss in Hälfte eins das 2:0 machen. Kurz vor dem 1:1 steht Patrick Krohmer alleine vor Achbergs Torhüter Dennis Schupp und scheitert. Dann kamen zwei dumme Fehler von uns und schon war das Spiel gedreht.

Wie beurteilen Sie die Leistung Ihrer Mannschaft in Achberg?

Ich bin mit meinen Spielern sehr zufrieden. Sie haben gegen einen starken Gegner sehr gut gespielt, aber den berühmten Sack nicht zugemacht. Das war schade. Sie haben sich nicht belohnt.

Was muss sich in Zukunft ändern, dass der TSV Eriskirch sich aus den hinteren Rängen verabschiedet?

Gar nicht so viel. Wir müssen unsere Chancen besser verwerten. Das werden wir im Training intensiv üben. Ansonsten arbeiten meine Spieler sehr gut, kämpfen über 90 Minuten, geben keinen Ball verloren. Normalerweise ist es gegen uns sehr schwer zu gewinnen. Aber wenn wir solche Böcke schießen, dann ist es auch ganz einfach.