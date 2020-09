Mauernriedtunnel wird saniert

Nach einem schweren Verkehrsunfall im Juli 2019 lässt das Regierungspräsidium den durch Brand geschädigten Mauernriedtunnel Eriskirch instand setzen. Hinzu kommen notwendige Betonsanierungsarbeiten und Arbeiten an den Entwässerungseinrichtungen.

Die Bauarbeiten werden der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums zufolge in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt dauert von Montag, 14. September, bis Freitag, 18. September. Während der Messe „Interboot“ in Friedrichshafen werden die Arbeiten unterbrochen und dann in einem zweiten Bauabschnitt von Montag, 28. September bis voraussichtlich Samstag, 10. Oktober, fortgeführt.

Während der Bauarbeiten wird der Tunnel halbseitig gesperrt. Der Verkehr von Friedrichshafen in Richtung Lindau wird über Eriskirch umgeleitet. Von Lindau in Richtung Friedrichshafen wird der Verkehr im Tunnel an der Baustelle vorbeigeführt. Außerdem muss der Tunnel vom 14. bis 16. September und vom 1. auf den 2. Oktober jeweils nachts von 19 bis 6 Uhr voll gesperrt werden. In diesen Zeiten wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über Eriskirch umgeleitet.

Die Kosten für die Teilinstandsetzung des Tunnels belaufen sich auf circa 80 000 Euro und werden vom Bund getragen. Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmer für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden Behinderungen um Verständnis.