Mauernriedtunnel bei Eriskirch ist wieder halbseitig gesperrt

Das Regierungspräsidium Tübingen setzt die Teilinstandsetzung des Mauernriedtunnels ab Montag, 19. Oktober, 6 Uhr fort. Die Arbeiten mussten unterbrochen werden. Während der Arbeiten wird der Tunnel halbseitig gesperrt. Geplant ist, am Montag, 26. Oktober, die B 31 wieder für den Verkehr freizugeben. Der Verkehr von Friedrichshafen in Richtung Lindau wird über Eriskirch umgeleitet. Von Lindau in Richtung Friedrichshafen wird der Verkehr durch den Tunnel an der Baustelle vorbeigeführt.