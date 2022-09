Mauernriedtunnel bei Eriskirch eine Nacht lang gesperrt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 29. auf 30. September, wird der Mauernriedtunnel im Zuge der B 31 bei Eriskirch von 19 bis 5 Uhr am nächsten Morgen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Umleitung erfolgt an den Ausfahrten Eriskirch West beziehungsweise Ost durch Eriskirch über die Greuther -, Lindauer -, Friedrichshafener Straße und umgekehrt. Der Grund für die Sperrung sind gesetzlich vorgeschriebene halbjährliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten, um den Tunnel verkehrs- und betriebssicher zu halten. Das erklärt das Landratsamt.