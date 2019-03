Markus Bentele leitet künftig Eriskircher Kirchenchor

Der Kirchenchor Eriskirch hat einen neuen, jungen, dynamischen Dirigenten: Markus Bentele. Bei der Hauptversammlung des Chors war Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen, wie der Chor mitteilt.

Bentele ist laut Pressemitteilung 25 Jahre alt und kommt aus Kressbronn. Er hat die kirchenmusikalische C-Ausbildung absolviert, ist Organist in Gattnau und Kressbronn sowie Leiter eines Kinderchors.

Pfarrer Ulrich Steck gratulierte dem Kirchenchor zu seinem Neuzugang und lobte Bentele als guten Musiker mit einer beneidenswerten Motivation. Aber auch Markus Bentele gratulierte er zu einem ausgezeichneten Chor mit einer besonderen Chorgemeinschaft.

Den Chor stellte Vorstand Edmund Schraff in seinem Bericht über das vergangene Jahr vor und bot damit einen guten Einblick in das Chorleben. So wurde 2018 in 30 Singstunden – bei einem durchschnittlichen Probenbesuch von 75,48 Prozent – für die verschiedenen Auftritte geprobt. Am 31. Dezember zählte der Chor 35 Mitglieder. Der Altersdurchschnitt lag bei 57 Jahren. Neben der musikalischen Umrahmung verschiedener Gottesdienste waren auch die KCE-Fasnet, der Ausflug, das Sommerfest, die Chorhütte und die Adventsfeier wieder fester Bestandteil des Chorjahres. Gisela Scharnagl legte zum Ende des Jahres das Amt der Chorleiterin nieder. Umso dankbarer ist der Chor, so schnell einen neuen Dirigenten gefunden zu haben.

Wer mitsingen möchte: Der Chor trifft sich donnerstags um 20 Uhr zur Probe in der „Alten Schule“.