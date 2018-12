Margret Ubl singt seit 65 Jahren im Kirchenchor

Ein ganz besonderes und nicht alltägliches Jubiläum hat Margret Ubl bei der Adventsfeier des Kirchenchors gefeiert: Sie kann auf 65 Jahre als Sängerin zurückblicken. Pfarrer Ulrich Steck gratulierte der Jubilarin, dankte ihr für dieses besondere Engagement und überreichte ihr jeweils den Ehrenbrief des Bischofs und des Cäcilienverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie ein Geschenk und einen Blumenstrauß der Kirchengemeinde, heißt es in einem Pressebericht.

Diesem Dank schloss sich auch Vorstand Edmund Schraff an, hob nochmals die außergewöhnliche Treue der Jubilarin zum Chor hervor und gratulierte von Herzen. So war ein Großteil der derzeitigen Sänger noch gar nicht geboren, als die Jubilarin in den Chor eintrat. Nebst einem Blumenstrauß und einem Präsent durfte natürlich ein Ständchen nicht fehlen.

Ihre Motivation sei „die Freude am Singen“, berichtete die Jubilarin. Diese Freude hat sie auch mehr als 20 Jahre als Gründerin und Leiterin des Jugendchors an junge Sänger weitergegeben. Wie motiviert Margret Ubl immer noch ist, zeigte sich bei der traditionellen Ehrung der fleißigsten Probenbesuche: Margret und Willi Ubl waren in allen Singstunden im vergangenen Jahr anwesend. Nur eine Probe verpasst hat Elisabeth Seeberger, dicht gefolgt von Monika Dann, Claudia Kesenheimer, Frieda Oliva und Petra Schraff, die je nur zwei Proben versäumten.

Selbstverständlich ließ es sich Sankt Nikolaus laut Pressebericht nicht nehmen, beim Kirchenchor Eriskirch vorbeizuschauen. Knecht Ruprecht verteilte an alle Anwesenden ein Säckchen mit allerhand Leckereien und einem kleinen Geschenk. Ein herzliches Dankeschön geht an Monika Dann.

Auch für das leibliche Wohl war an diesem Abend gesorgt. Mit besinnlichen Erzählungen, Weihnachtsliedern, begleitet von Oswald Janke am Klavier, und guten Gesprächen klang ein schöner Adventsabend gemütlich und heiter aus, schließt die Mitteilung.