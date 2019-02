Wenn am Freitag um 15.30 und um 18 Uhr in der Sporthalle Eriskirch der große Vorhang fällt, dann dürfen sich die Besucher auf ein ganz besonders Spektakel freuen. Dann nämlich präsentieren die Grundschüler der Irisschule in Kooperation mit dem Artistik Theater „Mixtura Unica“ ihr ganz eigenes und kunterbuntes Zirkusprojekt.

Seit Montag haben die 170 Schüler der Klassen eins bis vier keinen normalen Unterricht mehr. Was für viele Kinder ein Traum bleiben wird, hat die Irisschule in Zusammenarbeit mit dem Artistik Theater „Mixtura Unica“ nach der erfolgreichen Premiere vor vier Jahren nun erneut in die Tat umgesetzt. Nicht Mathe, Deutsch oder Biologie stehen auf dem Lehrplan, sondern magische Zaubernummern, atemberaubende Trapezübungen, pieksende Fakirdarbietungen, lustige Clowneinlagen, flutschiges Seifenblasen oder auch sportliches Seilspringen samt spektakulären Kunststücken mit und an Leitern oder am Tuch.

Die engagierten Nachwuchsartisten üben in 14 Gruppen mit je zwölf Teilnehmern mit viel Begeisterung und Einsatz auf den großen Tag hin, wenn es am Freitag lautstark heißt: „Manege frei: Zirkusduft liegt in der Luft“. „Vormittags jeweils von 8 bis 12.30 Uhr sind unsere Kinder mit vollem Einsatz unter der Aufsicht von Eltern, Betreuern und natürlich den Zirkusprofis dabei, um Abläufe, Tricks, Bewegungstechniken aber auch Gestik und Mimik zu erlernen. Wir alle sind sehr gespannt und freuen uns auf die große Welt des Zirkus“, sagt Schulleiterin Susanne Biermann beim Rundgang durch die einzelnen Trainingsklassen.

Kein einfaches Projekt, das sich die Verantwortlichen auf die Fahnen geschrieben haben. Schließlich müsse man eine gute und perfekte Organisationsstruktur schaffen, um die vielen Abläufe und involvierten Menschen zu koordinieren. „Etwa 80 Erwachsene sind beim Zirkusprojekt miteinbezogen. Kostüme nähen, Gesichter schminken, die Bestuhlung einrichten, Helfer für Ton und Licht, Kräfte für die Bewirtung und viele weitere Aufgaben im Rahmen der Veranstaltung benötigen natürlich ihre Ressourcen. Mein Dank gilt allen, die sich so toll in diese nicht immer einfache Arbeit einbringen“, sagt die Schulleiterin.

Gesteigertes Selbstvertrauen

Für die Schüler sei die Projektwoche mit dem großen Finale am Freitag nicht nur spannend, sondern auch lehrreich. Susanne Biermann zufolge gilt es, neben Konzentration und Durchhaltevermögen, Disziplin an den Tag zu legen, in der Gruppe gezielt und verantwortlich zu arbeiten und sich gegenseitig zu helfen. Die soziale Kompetenz mit entsprechender Nachhaltigkeit in puncto Pädagogik durch die jahrgangsgemischten Gruppen komme bei dieser Projektarbeit ebenso zum Tragen, wie das Erkunden und optimieren der eigenen Motorik, der Sinne und des persönlichen Wahrnehmens. „Die Dynamik unserer jungen Protagonisten, deren gesteigertes Selbstvertrauen, sowie der durchaus erforderliche Mut bei der ein oder anderen Nummer ist bewundernswert“, stellt dann auch Zirkusdirektor Christoph Eichler fest.

Für die zehnjährige Laura-Sophie Moldt und die neunjährige Amely-Lea Mehre ist das Eintauchen in die Zirkuswelt eine wertvolle Erfahrung: „Das Schöne am Zirkus ist, dass wir alle gemeinsam üben und wir an unsere Grenzen gehen müssen“, berichten die jungen Talente, bevor sie als Paar am Trapez ihre erste Nummer präsentieren.