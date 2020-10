Lkw verliert 150 Liter Diesel

Auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts in der Friedrichshafener Straße in Eriskirch sind am Montag gegen 19.40 Uhr rund 150 Liter Diesel ausgelaufen. Der 36-jährige Fahrer eines Lkw war beim Rangieren an seinem geparkten Auflieger hängengeblieben und hatte dadurch ein Loch in den Tank gerissen, heißt es im Polizeibericht. Zur Beseitigung des ausgelaufenen Treibstoffs musste die Feuerwehr ausrücken.