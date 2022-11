Lichtblick-Gottesdienste im Advent

Als „Lichtblicke“ im Advent gibt es in Eriskirch-Moos vier besonders gestaltete Gottesdienste mit Musik und Gesang, Friedensgebet und dem Angebot, Pakete zu packen für ukrainische Flüchtlinge. Diese „Lichtblick-Gottesdienste“ finden jeweils am Montag nach den Adventssonntagen in der Kapelle St. Theresia statt. Beginn ist immer um 18 Uhr. Gastgeber sind die die Steyler Missionsschwestern Bernadette Dunkel und Dorothee Laufenberg. Die beiden sind Seelsorgerinnen bei der St. Elisabeth-Stiftung.

Auftakt ist am Montag, 28. November, ein musikalisches Abendgebet „Frieden, wie Gott ihn gibt“. Dabei spielt und singt das Ensemble „Kapellenklang“ mit Claus Machleidt (Gitarre), Mirjam Knaus (Cello) und Simone Salzer (Gesang, Sopransaxofon) neue und alte Kirchenlieder sowie eigene Kompositionen, passend zum Evangelium. Die Musik soll helfen, zur Ruhe zu kommen, Gott in die Mitte des Lebens zu rücken und sich neu auszurichten.

Am Montag, 5. Dezember, gibt es ein „Auf-Hören am Abend“ zum Thema „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“. Mit Liedern und Gesängen aus Taizé nehmen die Gottesdienst-Besucherinnen und -Besucher die Lichtblicke der zweiten Adventswoche mit ihren biblischen Hoffnungstexten in „Augenschein“.

Am Montag, 12. Dezember, heißt es: „Wir erwarten den Friedensfürst“. Begleitet wird der Gottesdienst von den Sängerinnen Sabine Hauke, Angelika Fischer und Marita Hasenmüller vom Ensemble Anima aus Friedrichshafen.

Am Montag, 19. Dezember, wird miteinander Eucharistie „Frieden aller Welt“ gefeiert. Mit mitgebrachten und vorhandenen Geschenken werden Weihnachtspakete für Kriegsflüchtlinge im Westen der Ukraine gepackt.