Langenargener Wirtschaftsgespräch in der Eriskircher Irishalle – Der Eintrit ist frei

Langenargener Wirtschaftsgespräch: Nachhaltigkeit und Kulturfaktor Unternehmen

Eriskirch (sz) - Wie Unternehmen eine Kultur der Nachhaltigkeit prägen können, ist das Thema des diesjährigen Langenargener Wirtschaftsgespräches am Montag, 12. September in Eriskirch. Hauptredner sind Gerhard Heid und Oliver Groß von der Geschäftsleitung des Wasch- und Reinigungsmittelherstellers Sonett. Das Deggenhauser Unternehmen wurde mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 ausgezeichnet, wobei dessen Verständnis von Nachhaltigkeit weit über die Ökologie hinausgeht. Auch soziale Aspekte sind wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur, wie die beiden Manager beim Langenargener Wirtschaftsgespräch erklären werden. Die Vortragsreihe von Landratsamt, IHK und Handwerkskammer richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider der regionalen Wirtschaft und alle an der wirtschaftlichen Entwicklung Interessierten. Die Veranstaltung findet in der Eriskircher Irishalle in der Mariabrunnstraße 16 statt. Beginn ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.hwk-ulm.de/veranstaltung/langenargener-wirtschaftsgespraech.