Kulturfreunde schaffen Kunst zum Anfassen

Viele Bilder und Skulpturen zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie sich gerne aus sicherem Abstand betrachten, aber ganz und gar nicht anfassen lassen wollen. Bei einem Kunstwerk, das im Frühsommer am Bodensee-Radweg im Eriskircher Ried aufgestellt wird, ist das Gegenteil der Fall. Dort heißt es: „Bitte berühren“, wie Hans Sailer ankündigt, der bis Anfang des Jahres Präsident der Kulturfreunde war. Mit der greifbaren Kunst verabschiedet sich das ehemalige Führungsteam.

20 Jahre lang leitete Hans Sailer den Verein – und sorgte mit Unterstützung von Vorstandsmitgliedern wie Harry Kleiner und den inzwischen verstorbenen Karl-Heinz Vogt und Adelhard Dietlere dafür, dass sich nicht nur Eriskircher bei Konzerten, Ausstellungen, Lesungen oder Theateraufführungen bestens unterhalten fühlten. Ebenfalls zwei Jahrzehnte ehrenamtlich dabei: Schatzmeisterin Ilona Walzer, die sich um die Kassenführung gekümmert, die Bewirtung bei sämtlichen Veranstaltungen organisiert und Programmideen eingebracht hat, erzählt der frühere Präsident. Sein Fazit: „Nur im Team konnten wir so viel erreichen.“

Kunstwerk Nummer drei

Zum Vermächtnis gehört der Beitrag zur Kunst im öffentlichen Raum. Zwei Objekte hat der Verein bereits initiiert und mitfinanziert: zum einen einen Klangbaum an der Schussen, der 2013 bei der Feier zum 100. Geburtstag der Musikkapelle eingeweiht worden ist. Zum anderen ließen die Kulturfreunde im selben Jahr zum eigenen 25-jährigen Bestehen eine Skulptur auf dem Platz der „Neuen Mitte“ errichten, die mit ihren drei Stelen das Zusammengehörigkeitsgefühl der Ortsteile Mariabrunn, Schlatt und Eriskirch symbolisieren soll. Beides gefertigt von Kettensägen-Künstler Edwin Karl. Das Ziel seitdem: Sobald wieder genug Geld zusammengespart ist, sollte Kunstwerk Nummer drei folgen.

Sechs Jahre und 8000 Euro später wird die Umsetzung konkret – mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde und von Sponsoren, so hoffen die Kulturfreunde. Hans Sailer zufolge soll im Frühsommer, möglichst noch vor der Hauptsaison, am Bodensee-Radweg im Ried auf Höhe des Einkaufcenters Kaufland ein Objekt aufgestellt werden: „Die Idee dahinter ist, dass der beauftragte Metallkünstler Kunst zum Anfassen schafft, die vor allem die vielen Radtouristen zu einer Pause animieren soll.“ Besonders Kinder dürften das Kunstwerk ohne Berührungsängste erobern. Mehr werde zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten.

Was der langjährige Chef der Kulturfreunde durchaus verrät: Wie froh er ist, dass sein Verein nicht wie befürchtet aufgelöst werden musste. Denn glücklicherweise fand sich nach langer Suche in Josef Widmann doch noch jemand, der sich bereit erklärte, den Vereinsvorsitz zu übernehmen. In der Versammlung Ende Januar wurde er zum neuen Präsidenten gewählt. Sein Stellvertreter ist der 23 Jahre junge Fabian Dieterle, „der hoffentlich auch ein jüngeres Publikum anzieht“, wünscht der ehemalige Chef den Kulturfreunden, bei denen er selbstverständlich weiterhin Mitglied ist.

Die Amtsübergabe ist längst gelaufen, genau wie die erste Veranstaltung unter neuer Führung. Was Hans Sailer nach 20 Jahren an der Spitze des Vereins mitnimmt: „Ich habe sehr viele interessante Menschen kennengelernt.“ Einer der Höhepunkte seiner Amtszeit sei, dass es seinem Team gelungen ist, 2015 eine Ausstellung mit Arbeiten des großen Grafikers, Schriftstellers und Illustrators Tomi Ungerer nach Eriskirch in die „Alte Schule“ zu holen. Statt Flyer zu verteilen, Plakate aufzuhängen oder Ausstellungsdienste zu organisieren, genießt Hans Sailer Veranstaltungen jetzt als Besucher: „ Ich kann mir aussuchen, was ich mache – ohne, dass ich erst den Terminkalender des Vereins bemühen muss.“