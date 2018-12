Klein aber fein: Eriskircher Fußballer laden zum Weihnachtsmarkt ein

Viele Weihnachtsmärkte in der Region haben bereits geschlossen oder schließen demnächst. Wer am Wochenende Lust auf einen weihnachtlichen Budenzauber hat, ist in Eriskirch richtig Dort bietet die zwölfte Auflage des Weihnachtsmarktes am Samstag ab 14.30 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Platz der „Neuen Mitte“ ein adventliches Stelldichein mit Musik, Essen und Trinken, vor allem aber mit besinnlichen und unterhaltsamen Stunden für alle Generationen.

Viele Menschen genießen trotz der aufkommenden Hektik in diesen Tagen die Zeit der Besinnung, der Ruhe, der Vorfreude auf das Christfest. Grund genug also, sich mit seinen Lieben beim Eriskircher Weihnachtsmarkt zu treffen, um vom Alltagsstress runterzukommen und gemeinsam gemütliche Stunden zu erleben. „Wir freuen uns auf zwei schöne Tage. Unser Weihnachtsmarkt ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt“, sagt Bürgermeister Arman Aigner im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Seit Monaten sind unter anderem die Mitarbeiter des Bauhofs und die Mitglieder des TSV Eriskirch, Abteilung Fußball, damit beschäftigt, die Veranstaltung vorzuplanen. „Mit der detaillierten Organisation wird im August begonnen. Dabei ist es wichtig, die 14 Verkaufsbuden in Schuss zu halten und zu reparieren oder auch die Durchlauferhitzer rechtzeitig zu checken. Kurz vor dem Ereignis müssen die versorgungstechnische Infrastruktur überprüft und installiert oder auch die Anordnung der Hütten und weitere Arbeiten erledigt werden“, weiß der Rathaus- chef. Bereits am vergangenen Samstag haben die Fußballer die Buden aufgebaut und an ihren vorgesehenen Platz gestellt.

Auch Schneeflocken willkommen

Los geht es am kommenden Samstag um 14.30 Uhr, wenn Arman Aigner zu den Klängen der Musikkapelle und dem Kindergartenchor St. Maria den vorweihnachtlichen Reigen eröffnen wird. Am späteren Nachmittag dürfen sich die Besucher auf den Jugendchor und erneut auf die Musikkapelle freuen, bevor um 19 Uhr stimmige Weihnachtsmusik mit „Anita presents“ das Rund erfüllet. Kostenloses Karussellfahren, Ponyreiten, die spektakuläre Tombola mit attraktiven Preisen, aber auch der Besuch des Nikolaus am Samstag und Sonntag dürfen beim Eriskircher Weihnachtsmarkt auch 2018 nicht fehlen. Der Sonntag wird mit dem Kinderchor und der Musikschule Meckenbeuren klangvoll umrahmt.

„Besuchen Sie unseren Weihnachtsmarkt und lassen Sie sich von den Leckereien zu fairen und familienfreundlichen Preisen verwöhnen. Genießen Sie die wunderbare, schon familiäre gemütliche Atmosphäre und erleben Sie schöne Stunden im Kreise ihrer Lieben“, fordert Bürgermeister Arman Aigner potenzielle Besucher auf, der gegen ein paar Schneeflocken nichts hätte.