Klärwerk schaltet eine Stufe höher

Bis Juli 2019 soll die neue vierte Reinigungsstufe auf der Verbandskläranlage Eriskirch in Betrieb gehen Die Aufgabe: die Beseitigung von Mikroverunreinigungen durch Ozonung. Die Mitglieder des Abwasserverbandes Unteres Schussental stimmten jüngst einstimmig für die Vergabe der fünf Lose, also Aufträge. Die Investitionskosten belaufen sich auf etwa 5,8 Millionen Euro. Das Land sagte bereits im März Fördermittel in Höhe von mehr als einer Million Euro zu.

Zur Verminderung der Keimbelastung und deutlichen Reduzierung von Spurenelementen wird wie berichtet auf der Verbandskläranlage Unteres Schussental in Eriskirch eine vierte Reinigungsstufe gebaut. Das Projekt, das mit etwa 5,8 Millionen Euro brutto veranschlagt ist, soll in Kürze angegangen werden, die Inbetriebnahme ist im Juli 2019 geplant.

„Durch diese zusätzliche Reinigungsstufe, der Ozonung mit anschließender Filtrierung, können umweltschädliche Mikroverunreinigungen, wie Arzneimittelrückstände oder Stoffe aus industriellen Anwendungen eliminiert und die Keimbelastung in der Schussen verringert werden“, erklärte Gian Andri Levy vom beauftragen Schweizer Ingenieurbüro Holinger bereits im vergangenen November im Eriskircher Gemeinderat. Dies bringe vor allem in Hinblick auf die Strandbäder Eriskirch und Langenargen in puncto Wasserqualität einen großen Vorteil mit sich.

„Wichtiger Schritt“

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanungen für die Erweiterung der Kläranlage Eriskirch sind indes abgeschlossen. „Die Baugenehmigung wurde am 12. April 2018, die Förderzusage am 16. April erteilt“, hieß es in der jüngsten Sitzung des Abwasserverbandes. Wenn alles planmäßig läuft, ist die Auftragsvergabe bis 30. Mai 2018 für die verschiedenen Lose (ohne Programmierung und Integration in das bestehende Prozessleitsystem) abgeschlossen. Weiter sagte Gian Andri Levy, dass der formelle Baubeginn am 1. Juni erfolge, der tatsächliche Beginn der Arbeiten jedoch frühestens Anfang Juli datiert werden könne, da die Rohbaufirma erst nach Auftragserteilung die Aufträge an die Nachunternehmer vergeben könne.

„Damit haben wir einen wichtigen Schritt für die Realisierung der vierten Reinigungsstufe getan“, freute sich der frisch gewählte Verbandsvorsitzende, Bruno Walter. Laut Fachbüro müsse man im laufenden Betrieb für die Ozonung mit einem zusätzlichen Energiebedarf von 200 000 Kilowattstunden pro Jahr rechnen. Legt man nun die Investitionskosten von 5,8 Millionen Euro und die laufenden jährlichen Kosten in Höhe von 121 000 Euro auf die Gebührenumrechnung um, so ergeben sich rechnerisch für den Bürger Mehrkosten von 22 bis 30 Cent pro Kubikmeter Abwasser.

Neues Pumpwerk

Das Projekt umfasst im Wesentlichen die Erneuerung des Pumpwerks mit Beschickung, Ozonung, Filter und Hochwasserentlastung, die Erneuerung der Trafos, den Neubau des Ozonreaktors mit Ozonerzeugung aus Flüssigsauerstoff sowie die Messung und Qualitätsüberwachung des gesamten Prozesses. Hierfür wurden nun die Aufträge für die Roh- und Ausbau- sowie die Straßenbauarbeiten an die Firma Züblin AG Langenargen für 2,269 Millionen Euro, für die Herstellung des Sauerstofftanks samt Zubehör (Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH, 114 335 Euro), für die Klärtechnik und die Ozonanlage (Franz Lohr GmbH Ravensburg, 1,429 Millionen Euro), für die Mittelspannungsschaltanlage samt Trafos (H+S Elektrotechnik Weingarten, 103 763 Euro) und für die Niederspannungsschaltanlage und Automatisierung an die Firma Hans Eisele GmbH Elektrotechnik aus Glatten (246 608 Euro) vergeben.