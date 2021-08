„Kirche am Weg“ rund um Gästehaus St. Theresia

Verschnaufen, entspannen, verreisen – dazu lädt die Urlaubszeit ein. Die freien Tage geben auch Raum, sich mit Fragen und Dingen zu beschäftigen, die sonst schon mal zu kurz kommen. Anregungen dafür gibt wieder die „Kirche am Weg“ der Steyler Missionsschwestern in Eriskirch-Moos. Für den August haben sie 17 Veranstaltungen vorbereitet, darunter ein Filmabend, ein Tanznachmittag und ein Märchenspaziergang für Familien mit Kindern. Kapellenführung und Pilgertag stehen ebenso auf dem Programm wie Singen an der Feuerschale oder ein Abend rund um Michelle Obama. Mal finden die Veranstaltungen im Gästehaus St. Theresia statt, mal im zugehörigen Garten oder in der benachbarten Kapelle St. Theresia, wie es in einer Mitteilung der St. Elisabeth-Stiftung heißt.

Am Freitag, 27. August, sind die Lindauer „Friedensräume“ ab 17 Uhr in Eriskirch-Moos zu Gast. Jeden Samstagabend wird mit einer Lichtfeier in der Kapelle der Sonntag begrüßt. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Organisiert wird die „Kirche am Weg“ von Bernadette Dunkel, Dorothee Laufenberg und Regina Schifferli. Die drei Steyler Missionsschwestern leben im Gästehaus St. Theresia. Ihrer Gemeinschaft haben sie den Namen „Der kleine Weg“ gegeben. Der Begriff stammt von der kleinen heiligen Theresia: Es geht darum, dass Spiritualität und gelebter Alltag zusammen gehören.