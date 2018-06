Kindergarten St. Maria erhält Spielehaus

Rund vier Monate nach der Fertigstellung des Kindergartens St. Maria in Eriskirch dürfen sich die Kinder über ein weiteres neues Haus freuen: Ein schmuckes, kleines Holz-Spielehäuschen im neu angelegten Garten des weitläufigen Horts. Möglich gemacht hat die Anschaffung eine Spende der Volksbank Friedrichshafen im Wert von 2500 Euro. „Nachdem durch die Baumaßnahmen das bisherige von den Kleinsten so „heiß geliebte“ Spielehaus abgerissen werden musste, haben wir uns auf die Suche nach Unterstützern für ein neues Haus gemacht“, sagte Gudrun Schmid, Leiterin des Kindergartens St. Maria. Harald Riehle, Vorstandsvorsitzender der Volksbank, zeigte sich von der Idee sofort angetan: „Wenn man mit so einer guten Sache konfrontiert wird, dann kann und will man nicht Nein sagen. Mit dieser Spende möchten wir den vielen Eriskirchern Kindern einfach eine Freude machen“. Er unterstrich, dass die Zuwendung aus dem Gewinnspartopf der Bank komme, und somit rund 3000 Kunden der Volksbank, die monatlich ihre Gewinnspiel-Lose erworben hatten, das neue Spielehaus ermöglichten. (ah)