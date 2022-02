Keine Fasnet ohne Narrenbaum

Auch wenn in dieser fünften Jahreszeit coronabedingt Vieles nicht so möglich ist wie in einer „normalen“ Fasnet, eines darf gewiss nicht fehlen, der Narrenbaum. So schreibt es die Narrenzunft Streibemahder in ihrer Pressemitteilung.

Das „ausdrucksstarke Symbol“ der närrischen Zeit brachten einige Mitglieder der Narrenzunft Streibemahder Anfang vergangener Woche ohne vorherige Ankündigung zur großen Freude der Eriskircherinnen und Eriskircher auf der „Neuen Mitte“ in Position. Bunt geschmückt bildet er dort nun bis zum Fasnetsdienstag eine deutlich sichtbare und stattliche Erscheinung. Wird er sonst immer erst am Gumpigen Donnerstag bei der Traditionsdorffasnet aufgestellt, ist dem Narrenbaum dieses Mal eine längere Lebensdauer gegönnt.

Nachdem das Dekorieren der kleinen Narrenbäume im letzten Jahr riesigen Anklang fand, werden diese auch an dieser Fasnet vom Gumpigen Donnerstag, 24. Februar, bis zum Fasnetsdienstag, 1. März, den großen Baum auf der „Neuen Mitte“ einrahmen und darauf warten, fasnetsmäßig „gestylt“ zu werden, kündigte die Narrenzunft an.