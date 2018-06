Keimen geht es künftig mit Ozon an den Kragen

In der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Unteres Schussental (AUS) haben sich die Mitglieder unter anderem über die Untersuchungsergebnisse hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Optimierung der Reinigungsleistung der Kläranlage Eriskirch informiert. Wie Verbandsvorsitzender Andreas Schwarz erklärte, wolle man in dieser Sache bezüglich Wirtschaftlichkeit und Effektivität schrittweise vorangehen. Allerdings habe die Reduzierung von Keimen mittels Ozonierungsverfahren zu gegebener Zeit Vorrang.

Welches Verfahren bietet die bestmöglichste Effektivität zur Verminderung von Spurenstoffen und Keimen, die die Schussen und somit auch den Bodensee belasten? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt der Untersuchungsberichte von Klaus Jedele vom gleichnamigen Ingenieurbüro sowie von Steffen Eckhardt (Wasser-Müller Ingenieurbo-Büro). Wie Jedele erneut bekräftigte, sei die Belastung des Ökosystems neben anderen Faktoren auf einen hohen Anteil aus dem Zulauf der Kläranlage zurückuführen, der Betrieb der Anlage und aller Reinigungsleistungen an sich sei dagegen in Ordnung. Die Probleme im Abwasserverband teilten sich demnach in drei wesentliche Bereiche auf: dem Trennsystem (für Meckenbeuren, Eriskirch-West), dem Mischsystem (Tettnang, Eriskirch-West) sowie der Leistungsfähigkeit der Behandlung (Zulauf Kläranlage Eriskirch). Handlungsbedarf gebe es unter anderem im erhöhten Zulauf aus den Kanal-Trennsystemen, was nicht dazu führen dürfe, dass Schmutzwasser aus Mischsystemen in das Gewässer abgegeben werde. Zudem müsse man seitens der Kläranlage den Durchfluss auf eine maximale Menge erhöhen, um den erhöhten Zufluss aus den Trennsystemen abdecken zu können. „Beim Mischsystem muss eine Optimierung des Abflussregimes, beim Trennsystem eine Ausgrenzung von etwa zwei Dritteln des Fremdwassers angegangen werden“, schlug Eckhardt vor.

In puncto hydraulischer Leistungsfähigkeit sprach Jedele die begrenzten Bauwerke wie Rechen, Sandfang, Vor- und Nachklärbecken sowie die Filtereinheiten an. „Wir müssen die Leistungsfähigkeit steigern, indem wir uns die dortigen Reserven zunutze machen. Maßnahmen für die hydraulische Leistungserhöhung sind eine Vorstufe zur Spurenstoffelimination, für die eine Sonderförderung in Aussicht gestellt wird.“, so Jedele.

Reinigungsstufe vier

Andreas Schmid erklärte, dass man zudem Maßnahmen ergreifen müsse, die das veraltetete Kanalnetz mit seinen Misch- und Trennsystemen in den Abläufen verbesserten. „Ich und wir denken, dass eine vierte Reinigungsstufe, die die Spurenstoffe beziehungsweise auch die Keimbelastung in der Schussen und im See reduziert, via Ozonierung in unserer Anlage erfolgen sollte. Jedoch müssen wir die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Maßnahmen neben der Effektivität im Auge behalten und in ein vernünftiges Verhältnis setzen. Wir wollen und werden Priorisierungen anstreben und die Optimierung und Verbesserungen Schritt für Schritt angehen“, betonte der Verbandsvorsitzende. (ah)