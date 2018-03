Karate-Nachwuchs zeigt sein Können

Zahlreiche Kinder des Karate Team Bodensees haben am vergangenen Samstag die Chance genutzt, sich bei den Samurai Games in Eriskirch zu messen. Aus sämtlichen Standorten am Bodensee kam der Karate-Nachwuchs zum sportlichen Wettkampf zusammen, wie der Veranstalter nun mitteilt.

Gestartet wurde getrennt nach Altersgruppen, den Kids (sechs bis acht Jahre) und Schülern (neun bis zwölf Jahre) sowie nach Gurtfarbe und Geschlecht. Auf fünf Kampfflächen zeigten die jungen Karatekas ihr Können in den Disziplinen Parcours (Fitness und Schnelligkeit), Kumite (Kampf) und Soundvorführung.

Im Parcours gewann derjenige, der am schnellsten eine Strecke mit vorbereiteten Hindernissen schaffte. „Mithilfe des Parcours werden wichtige Grundvoraussetzungen für das Karate trainiert.“, erklärt Nadine Joachim, Cheftrainerin und Organisatorin des Events, und fügt hinzu: „So gehört zum Parcours beispielsweise das Springen mit geschlossenen Beinen über Stangen. Diese Übung verbessert die Sprungmuskulatur.“

Beim Kumite zeigten die Jüngsten ihr Können, wer die saubersten und abwechslungsreichsten Techniken beherrscht, während die Schülern bereits gegeneinander antreten durften. Doch auch bei ihnen kam es mehr auf die sauberen Techniken an, die vorher abgestoppt werden müssen, weil sie sonst zu einem Treffer geführt hätten. „Die Leistung und das Können der vielen Kinder und Schüler war sehr gut“, freut sich Joachim. „Doch wichtiger als alle Ergebnisse ist der Mut der jungen Kämpfer, sich vor großem Publikum auf die Matte zu trauen und sich solch einer Veranstaltung zu stellen.“ Die glücklichen und zufriedenen Gesichter der Kinder und die stolzen Gesichter der Eltern bestätigen dies.

Am Ende gab es Urkunden, Medaillen und Gummibärchen für die erfolgreichen Sieger. Und wer es nicht auf eine der drei ersten Plätze schaffte, bekam eine Erinnerungsmedaille.