Iris-Schüler machen Zirkus

„Manege frei!“ für zwei große Zikusauftritte hat es in der Eriskircher Iris-Schule geheißen. Die Vorstellungen waren der Abschluss einer Woche, in der der Schulalltag komplett dem Zirkus-Training wich.

Christoph Eichler und Dirk Weidner von Mixtura Unica aus Freiburg trainierten mit den 170 Schülern. Natürlich ging das nicht ohne die Unterstützung von vielen Müttern, die unter ihrer Anleitung die Gruppen leiteten. Zwei Stunden dauerte das Programm am Freitagnachmittag und beeindruckte mit Vielfalt und Qualität. Los ging’s mit Seilspringern und deren lebhaften Kapriolen, gefolgt von einer gefährlichen Raubtiernummer mit Schülern als Raubkatzen und Dompteur. Auch zu sehen: Clowns-Slapstick, Zaubershow, Piraten, die vorführten, was man alles mit Leitern machen kann, Trapezkünstler, die sich durch die Halle schwangen, Bodenaktrobaten oder Fakire. Nachdem die Parkour-Truppe sich über eine Menge Hindernisse gestürzt hatte, kamen zum großen Finale schließlich noch einmal alle in die Manege und verabschiedeten das begeisterte Publikum.