In Eriskirch eröffnet das Café International

Eine Million: Nie sind mehr Menschen nach Deutschland geflohen als im vergangenen Jahr. 18500 von ihnen kamen nach Baden-Württemberg, 2100 landeten im Bodenseekreis. Während 2015 die größte Schwierigkeit war, den Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu verschaffen, geht es inzwischen vor allem darum, die Menschen zu integrieren. Es gibt viele Möglichkeiten der Zusammenkunft, der Eriskircher Arbeitskreis „Miteinander leben“ schafft jetzt eine ganz besondere: Am Sonntag öffnet im Alten Pfarrhaus erstmals das Café International.

„Es soll ein Ort der multikulturellen Begegnung werden“, kündigt Birgit Linder-Schmid vom Arbeitskreis an, die gemeinsam mit Ulrike Heusinger und unterstützt von Diakon Dieter Walser die Organisation übernimmt. Soll heißen: Das Café ist nicht nur für Asylbewerber gedacht, die gerade eben angekommen sind, sondern „vor allem auch für Menschen aus anderen Kulturen, die vor mehreren Jahren in Eriskirch gestrandet sind und sich hier mehr oder weniger wohl fühlen“.

Natürlich nicht zu vergessen die Einheimischen. In der offiziellen Ankündigung des katholischen Pfarramtes Mariabrunn und Eriskirch für das Café International ist zu lesen: „Alle Eriskircher mit und ohne Migrationsgeschichte sind herzlich eingeladen.“ Und weiter: Niemand müsse weit ins Ausland fahren, um interessante Menschen mit unterschiedlichem Sprach- und Kulturhintergrund kennenzulernen. Begegnungen mit diesen Menschen seien auch in der eigenen Gemeinde möglich.

Das Versprechen: „Ein Lachen wird in jeder Sprache verstanden und Berührungsängste lassen sich leicht bei Kaffee und Kuchen und Spielen für Groß und Klein abbauen.“ Eriskirchs Bürgermeister Markus Spieth begrüßt das Angebot, das Ehrenamtliche in seiner Gemeinde ermöglichen: „Miteinander zu reden ist immer besser, als übereinander zu reden.“ Das Café International ermögliche den Menschen, andere Sichtweisen kennenzulernen.

Wie das funktionieren kann, hat sich bereits im Café Miteinander im Musiksalon Hirscher in Langenargen gezeigt, in dem einmal im Monat die Gelegenheit bestand, miteinander ins Gespräch zu kommen. Brücken zwischen den Kulturen zu bauen, das war die Absicht Hannelore Millers vom Helferkreis Asyl, die sich federführend um das Projekt kümmerte. Jedoch: „Seit April pausiert das Café, weil einfach zu viele Flüchtlinge verlegt worden sind“, berichtet sie.

Interesse geht zurück

In Hochzeiten seien dort 70, 80 Leute zusammengekommen, doch mittlerweile halte sich das Interesse in Grenzen. Das liege unter anderem daran, dass viele geflüchtete Familien nun in eigenen Wohnungen leben und ihre eigenen Wege gehen würden, „was auch gut so ist“. Das bedeute nicht, dass sie das neue Angebot in Eriskirch nicht unterstütze. Im Gegenteil: Wenn der Name „Café International“ Programm sei, „sind die Macher in ihrer Denkweise auf dem richtigen Weg“.

Schwankungen beim Zuspruch kennt auch Gitti Gaksch vom Kressbronner Helferkreis „Ein Herz für Flüchtlinge“. Denn das Kontaktcafé „Meet & Talk“, das jeden Freitagnachmittag von 15.30 bis 17 Uhr im Kapellenhof stattfindet, hatte über den vergangenen Winter deutlich mehr Gäste als heute. „Es ist ein Auf und Ab“, erklärt die Helferin. Letzteres vor allem, nachdem die Parkturnhalle im Sommer als Notunterkunft aufgelöst worden war. Um das Kontaktcafé wiederzubeleben, will Gitti Gaksch Magnete schaffen, die Asylbewerber anziehen, wie zum Beispiel Hilfe bei der Arbeitssuche.

Von den Schwierigkeiten in den Nachbargemeinden lässt sich Birgit Linder-Schmid aus Eriskirch nicht weiter beeindrucken. Ihr sei klar, dass es eine Weile dauern werde, bis sich das Café International etabliere. Doch für eine gewisse Zahl an Gästen sorge schon allein der Arbeitskreis „Miteinander leben“, der international zusammengesetzt sei, und: „Wir haben sonst auch keine Kontaktmöglichkeit. Das Café soll auch Plattform für Engagierte sein.“

Das Café International im Alten Pfarrhaus hinter der Kirche in Eriskirch öffnet erstmals am kommenden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Zur Premiere wird für Kinder das Puppentheater „Kasperle und der Sternenstaub“ aufgeführt. Die nächsten Öffnungstermine des Cafés sind der 13. November und der 11. Dezember. Wer im Arbeitskreis „Miteinander leben“, der die Organisation übernimmt, mithelfen will, wendet sich per E-Mail an Diakon Dieter Walser

dieter.walser@drs.de