Impftermine in Eriskirch noch vor Weihnachten

Noch vor Weihnachten impfen lassen? In Eriskirch besteht die Möglichkeit dazu sogar noch zwei Mal, heißt es in einer Ankündigung des Hauptamts der Gemeinde. Am Freitag, 17. Dezember, können sich zwischen 13 und 17 Uhr in der Irishalle Eriskirch zum ersten, zweiten oder dritten Mal alle impfen lassen, die älter als 12 Jahre sind.

Mehrere Impfstoffe am 17. Dezember...

Angeboten werden die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson, heißt es weiter. Wer jünger als 16 Jahre ist, muss von einem Elternteil begleitet werden. Außerdem sollten der Impfpass und ein Ausweisdokument mitgebracht werden.

... ausschließlich Moderna am 23. Dezember

Alle, die älter als 30 Jahre sind, können sich auch noch am Donnerstag, 23. Dezember, in der Praxis Eriskirch, Mariabrunnstraße 71, eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung abholen. Geimpft wird zwischen 8 und 15 Uhr mit dem Impfstoff von Moderna. Sollte es sich um eine Booster-Impfung handeln, ist es egal, welche Impfstoffe vorher verabreicht worden sind.

Mitzubringen sind ebenfalls der Impfpass, ein Ausweisdokument und die Krankenversichertenkarte. Darüber hinaus sollte auch eine ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung für mRNA-Impfstoffe mitgebracht werden. Diese ist unter www.rki.de oder www.praxis-eriskirch.de zu finden.