Bei einem Unfall, der am Samstag gegen 20.15 Uhr am Kreisel in der Friedrichshafener Straße passiert ist, entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Ein 25-jähriger Eriskircher befuhr die Straße bei regennasser Fahrbahn in Richtung Kreisverkehr. Dort übersah er vermutlich den Wagen eines 56-jährigen Langenargeners, der sich bereits im Kreisel befand. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß.