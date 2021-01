Hunderte Nordische Singschwäne säumen das Ufer am alten Eriskircher Schwimmbad

Jedes Jahr im Winter können Beobachter viele nordische Zugvögel am See bewundern, ist er doch eines der drei ganz großen Wildvogel-Überwinterungsgebiete Mitteleuropas. Besonders beeindruckend sind dabei immer wieder die Nordischen Singschwäne. Sie halten sich in in der gesamte Region des Eriskircher Rieds zwischen den Mündungen von Schussen und Rotach in unterschiedlich großen Gruppen auf. So trifft man sie dort in aller Regel überall an, mit wechselnder Häufigkeit. An dem Tag wie auf dem Bild zu sehen, waren sie allerdings – anders als sonst – ausschließlich am alten Schwimmbad anzutreffen. An die 200 Tiere hielten sich am Rand der dortigen Bucht aus. Sie waren hierhin dem starken Sturm der Nacht und des folgenden Vormittags ausgewichen, denn dort bricht das weitreichende Flachwasser besonders intensiv die Wellen. So lieferten sie einen faszinierenden Vordergrund für einen Weitblick auf den See und auf Friedrichshafen, schreibt uns Alfward Farwer.