Himalaya-Alpinist und Medizinmann

Uwe Metzinger aus Eriskirch ist vom Hochgebirgs-Virus befallen und dagegen kann und will er einer Ankündigung zufolge auch als Allgemeinmediziner nichts ausrichten. Am Freitag zeigt er im Bürgerhaus „Alte Schule“ in Eriskirch einen Bildervortrag über Nepal. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Der Eintritt ist auf Wunsch des Arztes frei, der sich aber über großzügige Spenden freut, die er „seinem“ Dorf in Nepal zukommen lässt, heißt es in der Vorschau. Als begeisterter Bergsteiger habe er schon einige Touren im Himalaya-Gebiet unternommen. Diese Reisen verbinde er immer mit einem ärztlichem Einsatz in diesem Dorf.

Seine Eindrücke hat Uwe Metzinger in einer Bilderschau zusammengestellt. Jetzt haben ihn die Kulturfreunde Eriskirch eingeladen, einem größeren Publikum von seinen Reisen zu berichten. Uwe Metzinger kehrt übrigens erst kurz vor dem Veranstaltungstermin von seiner aktuellen Reise nach Nepal zurück.