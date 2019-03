Haushalt 2019: Gemeinderat kann mit Ergebnis leben

Der Eriskircher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Haushaltsplan 2019 beschlossen. Das Zahlenwerk prognostiziert einen Planüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 40 000 Euro. „Nach den Beratungen im Verwaltungsausschuss sind wir zur Ansicht gekommen, dass wir mit dem Ergebnis leben können und die laufenden Ausgaben samt den großen Investitionen, wie den Umbau und die Sanierung der Festhalle und den Kindergarten, aus eigener Kraft stemmen können“, sagte der Bürgermeister.

Zugleich macht der Bürgermeister klar, dass die Gemeinde künftige Entwicklungen genau im Auge behalten müsse, um auch weiterhin generationengerecht wirtschaften zu können. Gemäß den Zahlen wird Eriskirch die laufenden Ausgaben bewerkstelligen können, ohne Schulden zu machen. Auch in den Finanzplanungen für 2020 bis 2021 steht jeweils ein Plus in Höhe von 50 000 Euro – basierend auf einer weiterhin guten Wirtschaftslage.

In seiner Haushaltsrede für die CDU bemerkte Tobias Plümer, dass man sich einen größeren Betrag im Ergebnis gewünscht habe, aber letztlich froh darüber sei, den doppischen Haushalt schuldenfrei halten zu können. Ein Dorn im Auge war ihm die Tatsache, dass die Gemeinde die Montage und die Wartungskosten der Stromladesäulen für E-Autos zahlen müsse und nicht das Regionalwerk als Betreiber: „Wenn das Regionalwerk hier ihren Strom verkauft, dann sollen Sie auch für diese Kostenblöcke aufkommen und nicht die Gemeinde“, bemerkte der CDU-Fraktionschef.

Gisela Walzer, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählervereinigung (FWV) betonte, dass die Gemeinde gut gewirtschaftet habe, was die Zahlen unter dem Strich belegten. Man dürfe aber durchaus über eine Anpassung der Vergnügungssteuer nachdenken, wohingegen die Erhöhung der Hundesteuer ihrer Ansicht nach nicht passend beziehungsweise notwendig sei.