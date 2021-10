Hans Sailer referiert über die „Hochglanzseite des Barock“

Die Kulturfreunde Eriskirch e.V. laden am Freitag, 22. Oktober, um 19 Uhr zum Vortrag „Die Hochglanzseite des Barock - es war nicht alles Gold, was glänzte! Wissenswertes, Erstaunliches, Verrücktes und Musik aus zwei Jahrhunderten“ mit Hans Sailer ein. Sailer berichtet laut Pressemitteilung „Wissenswertes und Spannendes aus dieser Epoche, die in Oberschwaben und im Bodensee-Raum besonders deutliche Spuren hinter-lassen hat. Nicht umsonst gibt es die Oberschwäbische Barockstraße!“ Besonders interessant seien die großen und kleinen Geschichten, die er zu erzählen weiß, ob sie nun im barocken Oberschwaben oder in Versailles, bei großen Königen oder kleinen Grafen, in Schlössern oder in Klöstern spielen. Ergänzt wird der Vortrag durch mehrere Musikbeispiele, die aufzeigen, welchen Einfluss die Epoche auf die Entwicklung neuer Musikstile ausgeübt hat. Die Veranstaltung findet in der „Alten Schule“ in Eriskirch statt. Tickets kosten 9 Euro. Die Anmeldung erfolgt per Überweisung an die Kulturfreunde Eriskirch, IBAN: DE07651915000194332004, Kennwort „Barock“ plus der Telefonnummer des Anmeldenden. Der Betrag muss spätestens am 20. Oktober auf dem Konto gutgeschrieben sein. Ansonsten gibt es Karten an der Abendkasse zu 10 Euro.