„Große Kallers Ostereier-Suche“ erfreut Kinder und Jugendliche

Rund 350 Eier hat das Team vom Jugendclub Kallers in Eriskirch am Samstag an verschiedenen Plätzen in der Schussengemeinde versteckt. Hintergrund war die beliebte „Große Kallers Ostereier-Suche“, bei der vor allem Kinder, Jugendliche aber auch deren Eltern aufgerufen waren, an markanten Stellen der Kommune maximal drei nummerierte Eier zu finden, die im Anschluss im Club gegen attraktive Preise und Süßigkeiten eingetauscht werden konnten.

Die „Große Kallers Ostereier-Suche“ am Karsamstag war ein voller Erfolg: 350 versteckte, nummerierte Eier und somit ebenso viele Preise gab es im beliebten Treff für ältere Kinder und Jugendliche zu gewinnen. Um die Aktion im Vorfeld zu organisieren und schließlich durchzuführen, haben sich die Verantwortlichen viel Arbeit und Mühe gemacht. Schließlich galt es, Sponsoren und Spender für Süßigkeiten, Reisen, Regenschirme, Küchengeräte, Spielsachen und vielem mehr in den heimischen Geschäften sowie bei Freunden und Bekannten zu sammeln und ganz nebenbei die Verstecke zu planen. „Da gehen schon einige Stunden Freizeit drauf. Aber am Ende hat es natürlich wieder allen Beteiligten viel Freude und Spaß bereitet. Zudem bestand die Möglichkeit, uns und den Treff bei Kaffee, Kuchen und Getränken näher kennenzulernen. Mit unserem Club wollen wir etwas bewegen“, betonen Daniel Scheffler und Jonas Längin vom Orgateam.

Das sah und sieht auch Bürgermeister Arman Aigner so, der sich am frühen Nachmittag mit seinen Kindern aufmachte, um bei der Osteraktion mitzumachen: „Der Jugendclub ist eine großartige Einrichtung für Jugendliche in Eriskirch. Mit den vielen Aktionen und der Selbstverwaltung zeigt das Team ein vorbildliches Engagement, das Kallers ist eine Bereicherung für unsere Gemeinde“, freute sich der Rathaus- chef.

Ursprünglich entstanden aus der Teestube, hat es sich ein Zusammenschluss von jungen Menschen vor Jahren zur Aufgabe gemacht, das Jugendleben in Eriskirch aufzupeppen. „So entstand schließlich der Jugendclub Kallers. Wir und unsere Vorgänger haben es uns zum Ziel gesetzt, den Teens einen Treff zu bieten, wo sie feiern, reden, spielen oder auch einfach nur gemütlich chillen können. Weg von der Straße, rein ins Gemeindeleben. Das Ganze wird übrigens ehrenamtlich von Jugendlichen organsiert. Ob die legendäre X-Mas-Party, das Oktoberfest, die 1-2-3-Party oder verschiedene andere Aktionen – bei uns ist immer was los“, berichtet Daniel Scheffler.

Unterstützung erfährt der Club von der katholischen Kirche um Diakon Dieter Walser und der Gemeinde Eriskirch. „Wobei wir uns selbst organisieren und verwalten. Der Jugendclub hat über Jahre hinweg das Gemeindebild Eriskirchs mitgeprägt“, bemerkt Jonas Längin.

Am 13. April lädt Kallers zur diesjährigen „3-2-1-Party“ ein: „Drei Euro Eintritt, zwei Euro für Bier und andere Getränke und ein Euro für Sekt, dazu gute Musik und beste Stimmung, los geht’s ab 20 Uhr“, kündigt das Team an.

Im Sommer plane man zudem auf dem Parkplatz vor dem Kallers einen menschlichen Tischkicker mit anschließendem geselligem Beisammensein.