Gold und Silber für treue Mitglieder

Wahlen und Ehrungen haben im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Ortsverbands Eriskirch des Sozialverbands VdK in der „Irisstube“ in Mariabrunn gestanden. Ein Ergebnis: Alter und neuer Vorsitzender ist Horst Gäckle, wie der VdK mitteilt.

Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Kassiererin Ursula Habisch, Mitgliederbetreuerin/Frauenbeauftragte Leontine Stengel und Beisitzerin Roswitha Gäckle sowie die Kassenprüfer Ottilie Vetter und Erich Bendel. Neu im Vorstand ist Schriftführerin Marianne Jehle. Sie folgt Erhard Hollan nach, der aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte der Vorsitzende an die beiden Tagesausflüge, das Sommerfest, den Kaffeenachmittag und die Advents- und Weihnachtsfeier. Alle Veranstaltungen seien gut besucht gewesen. Bei den Tagesausflügen habe sich die Zusammenarbeit mit dem benachbarten VdK Langenargen bewährt. Schwarze Zahlen präsentierte Kassiererin Ursula Habisch.

Bürgermeister Arman Aigner, der auch als Wahlleiter fungierte, dankte dem Vorstand für den selbstlosen Einsatz und lobte den VdK für sein vielfältiges Engagement im sozialen Sektor. Außerdem sorgte der Bürgermeister durch seine Unterschrift unter der Beitrittserklärung für einen weiteren Zuwachs auf 134 Mitglieder.

Nächster Termin des VdK Eriskirch ist ein Tagesausflug nach Stuttgart am Mittwoch, 20. Juni. Am Samstag, 30. Juni, 14 Uhr, folgt das Sommerfest in der „Irisstube“. Am Mittwoch, 5. September steht ein Tagesausflug nach Ulm auf dem Programm. Zum Kaffeenachmittag trifft sich der Sozialverband VdK am Samstag, 20. Oktober, 14 Uhr, in der „Irisstube“ und am Samstag, 1. Dezember, 14 Uhr, findet dort die Advents- und Weihnachtsfeier statt.

Die Ehrungen

Sieben Mitglieder bringen es auf insgesamt 155 Jahre Zugehörigkeit zum VdK Eriskirch. Das Große Goldene Treueabzeichen für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt Ernst-Otto Schmitt. Das Goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft beim Sozialverband gab es für Herbert Schwarz, Markus Spieth und Leontine Stengel. Das Silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Michael Bidinost, Marion Keller-Stein und Erich Knefel. (sz)