Gerettet: Kulturfreunde Eriskirch machen weiter

Das Interesse ist groß: Mehr als 100 Mitglieder hat der scheidende Vorsitzende der Kulturfreunde, Hans Sailer, bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der Alten Schule begrüßt. Ein erfreuliches Ergebnis: Josef Widmann wurde einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt und sorgt mit seinen Mitstreitern, Fabian Dieterle, Susanne Schaugg und Klaus Reichert dafür, dass der beliebte Verein nicht aufgelöst werden muss. Für 2019 wird es gewohnt viele kulturelle Veranstaltungen in der Schussengemeinde geben.

„Es freut mich, dass etwa die Hälfte unserer Mitglieder zu dieser wichtigen und wegweisenden Versammlung erschienen sind“, sagte Hans Sailer, der seit 20 Jahren als Erster Vorsitzender bei den Kulturfreunden erfolgreich wirkt. Wie bereits berichtet drohte der Gemeinschaft das Aus, sollte sich niemand für seine Nachfolge finden. Bürgermeister Arman Aigner lobte die Kulturfreunde und deren vielfältige Arbeit: „Sie sind ein Gewinn für Eriskirch und für die Allgemeinheit. Für das, was Sie auf kultureller Ebene leisten, werden wir in der Region beneidet. Dafür danke ich Ihnen allen. Mein besonderer Dank gilt Ilona Walzer und Hans Sailer, die beide fast 20 Jahre in verantwortlicher Position so erfolgreich tätig waren“, betonte der Rathauschef.

Im Anschluss berichtete Hans Sailer über ein spannendes, unterhaltsames, aber auch arbeitsintensives Jahr, das von vielen Veranstaltungen geprägt war, darunter Autorenlesungen, Konzerte, Ausstellungen, Theateraufführungen oder auch das Mitwirken am Tag des offenen Denkmals samt der Organisation des Weinachts-Deko-Marktes. Für die Kulturfreunde Eriskirch war 2018 ein Jahr mit fröhlichen und traurigen Momenten. Traurig, da mit Karl-Heinz Vogt ein verdientes und äußerst engagiertes Mitglied starb. Fröhlich, weil die Kulturfreunde jetzt weiter positiv in die Zukunft blicken dürfen, nachdem der Verein weitermachen kann. „Unsere geschätzte Schatzmeisterin Ilona Walzer hat mit ihrem Charme und ihrer Hartnäckigkeit maßgeblich dafür gesorgt, dass wir nun ein neues Führungsteam haben und ich den Leitungsstab an Josef Widmann weitergeben darf“, sagte ein erleichterter Hans Sailer kurz nach den Wahlen.

Kulturhock geplant

Nach einem tadellosen Kassenbericht und einer einstimmigen Entlastung der gesamten Vorstandschaft fand schließlich der ehemalige Bürgermeister Markus Spieth lobende Worte für den scheidenden Hans Sailer und für Ilona Walzer sowie für den dokumentarischen Leiter, Harry Kleiner: „Ich ziehe meinen Hut vor Euch. Ihr habt diesem Verein zu sehr hohem Ansehen verholfen und ihm Euren Stempel aufgedrückt. Lieber Hans, dank deiner Beziehungen hast Du nicht nur regional bekannte Künstler nach Eriskirch gebracht, sondern auch Künstler von Weltruf. Wir alle wissen: Kultur in Eriskirch lebt, und das haben wir Euch zu verdanken.“

Für das laufende Jahr versprach Neu-Präsident Josef Widmann zum Abschluss seinen Mitgliedern neben einem abwechslungsreichen Programm einige neue Idee, wie zum Beispiel einen Kulturhock unter freiem Himmel mit Aufführungen, einen geselligen Most- und Gesangsnachmittag und einen Ausflug nach Kempten in die „Big Box“.