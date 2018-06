Gelebte Nächstenliebe in Eriskirch

Die Bürgerstiftung hat am Mittwochabend im Rahmen der Bürgerversammlung Preise für soziales Engagement vergeben. Was Stiftungsratsvorsitzende Birgit Linder-Schmid dabei besonders freute: „Wir mussten unter den eingegangenen Vorschlägen nicht zwischen jung und alt entscheiden.“ Der Grund: Die 19-jährige Alina Immler bekam den mit 200 Euro dotierten Jugendpreis und das etwas ältere Ehepaar Heidi und Günter Haberkorn erhielt den mit 500 Euro dotierten Ehrenpreis.

Alina Immler beeindruckte die Bürgerstiftung mit ihrer Teilnahme an einem Sozialprojekt an ihrer Tettnanger Schule. Dabei ging es um gelebte Inklusion, die im Falle der 19-Jährigen so aussah, dass sie eine geistig behindert 50-Jährige ein Jahr lang begleitete. „Daraus ist eine freundschaftliche Beziehung entstanden“, lobte Birgit Linder-Schmid.

Leitung des evangelischen Frauenkreises, Besuche von Senioren, die sonst allein auf sich gestellt wären, Harfe spielen im Pflegeheim St. Iris – Heidi Haberkorns vielseitiges soziales Engagement vermochte die Stiftungsratsvorsitzende nicht zu umfassen. Genau wie bei Günter Haberkorn, der als Spontanhelfer auch noch mit 80 Jahren zupacke, wo es nötig sei, beispielsweise als Fahr- und Begleitdienst für die Flüchtlinge in der Notunterkunft. Um die Haberkorns zu beschreiben, fielen Birgit Linder-Schmid vier vielsagende Begriffe ein: „Nächstenliebe, Demut, Maßhalten, Uneigennützigkeit.“