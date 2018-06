FSJler spielen mit Flüchtlingskindern

Zwei wunderschöne und abwechslungsreiche Tage voller Sport, Spiel und Unterhaltung haben junge Erwachsene im Rahmen eines FSJ-Seminars mit Flüchtlingen aus Eriskirch organisiert und durchgeführt. „Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, ich denke, den Flüchtlingskindern ebenso“, resümierte Patrick Gutekunst im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Dass gelebte Integration eines der wichtigsten Elemente im Rahmen der Flüchtlingshilfe ist, dürfte inzwischen bekannt sein. Wenn aber Jugendliche, die ein freiwilliges, soziales Jahr absolvieren, sich auf die Fahne schreiben, Flüchtlingskinder über zwei Nachmittage lang eine schöne Zeit zu bescheren, dann ist dies umso mehr anzuerkennen. Hintergrund der Aktion war die Absicht, im Rahmen des FSJ die Arbeits- und Denkweisen in Gruppen verstärkt selbstständig zu arrangieren. Wie die 19-jährige Sarah Lorenser erklärte, sei es bei diesem Projekt zunächst Ziel gewesen, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln und Arbeitsweisen in Gruppen zu optimieren, um am Ende einen eigenen oder gemeinnützigen Nutzen daraus zu ziehen. „Da kam die Idee auf, aus kleinen Projektgruppen heraus diese Veranstaltungstage auf die Beine zu stellen. Wir wollten die Kinder aus ihrem eintönigen Tagesablauf herausholen aber auch uns die Möglichkeit geben, Einblicke in deren Leben als Flüchtlinge zu geben“, sagte FSJler und Gruppenansprechpartner Patrick Gutekunst.

„Die Würstchen waren super“

Los ging es für 21 Kinder am vergangenen Dienstag mit einer kleinen Schnitzeljagd zum See. Wie die Organisatoren berichteten, habe es so gut wie keine Sprachschwierigkeiten gegeben, da die Kinder laut Sarah Lorenser bereits sehr gut Deutsch sprechen würden. „Im Gegenteil, die kleinen suchten regelrecht unsere Nähe, was uns natürlich noch mehr motiviert und gefreut hat.“ Isra ist 16 Jahre alt und – wie die meisten anderen – seit rund vier Monaten in Deutschland. Sie würde diese Nachmittage gerne öfters machen, während der zehnjährige Reham das Essen so lecker fand: „Es hat so viel Spaß gemacht, die Würstchen waren einfach super.“ Und so begab sich die unternehmungslustige Runde nach einem Essen am Grill auf den Weg, um die heimische Landschaft mit all ihren Schönheiten zu entdecken. Viele spannende Geschichten hätten die Unternehmung begleitet. Schließlich seien f neue Erfahrungen auf beiden Seiten ein wichtiger Bestandteil des Nachmittags gewesen.

„Leider durften wir am darauffolgenden Mittwoch nur noch 14 Kinder begrüßen, da einige Familien kurzfristig anderweitig verlegt wurden“, sagte Patrick Gutekunst. Gemeinsame Spiele, die bunte Gestaltung von T-Shirts und Gesichtern, ein Fußballspiel und gute Gespräche habe man dennoch in bester Stimmung unternommen. „Auch, wenn die Kommunikation mit den Erwachsenen deutlich schwieriger war, konnten wir uns mit Händen, Füßen und mit Hilfe dolmetschender Kinder verständigen“, freuten sich die FSJler, die am Ende dann auch froh waren, dass alles unfallfrei über die Bühne ging. „Es war nicht immer einfach, die Kinder beieinander zu halten. Sie sind es wohl gewohnt, ständig umherzuspringen und versuchten des Öfteren, die neue und für sie ungewohnte Umgebung auf eigene Faust zu entdecken. Besonders im Straßenverkehr zeigten sie wenig Zurückhaltung“, betonte Sarah Lorenser, die sich im Namen aller FSJler bei all jenen bedankt, die dieses Projekt unterstützt und mit Spenden, Geduld und Spontanität erst möglich gemacht haben. „Gerne würden wir solch eine Veranstaltung wiederholen. Denn es schadet nie, den eigenen Horizont zu erweitern und anderen eine Freude zu bereiten“.

Die engagierten FSJler sind zwischen 16 und 19 Jahren alt und arbeiten zu meist während ihrer Zeit in Krankenhäusern oder in Kindergärten.