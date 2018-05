Fronleichnam: Eriskirch dankt

Viele Gläubige haben am Donnerstagvormittag in Eriskirch an der Fronleichnamsprozession teilgenommen. Zuvor feierte Pfarrer Hans-Jörg Krämer bei bestem Wetter vor den Türen des Pflegeheims Haus St. Iris mit Hausbewohnern und Bürgern einen Festgottesdienst: „Es ist einfach wunderbar und schön zu sehen, dass wir Katholiken und Evangelisten heute das Fronleichnamsfest feiern dürfen.“

Viel Sonnenschein begleitete nach der Eucharistiefeier Pfarrer Hans-Jürg Krämer und seine Ministranten, die mit den Kirchenchören, den Fahnenabordnungen, der Musikkapelle Eriskirch und vielen weiteren Teilnehmern den passenden Rahmen bildeten. An verschiedenen Stationen hielt die Prozession, um mit Liedern und Gebeten Gott zu danken. Im Anschluss nutzte die Gemeinschaft den Nachmittag, um im Garten des Pflegeheimes beim zünftigen Frühschoppen unterhaltsame Stunden zu verbringen. Pfarrer Hans-Jörg Krämer: „So viele Helfer vor und hinter den Kulissen haben uns diesen tollen Tag beschert. Dafür danke ich allen und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.“ (ah)