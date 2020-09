Frau aus Eriskirch löst Brandmelder aus

Zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder wurden die Freiwillige Feuerwehr Eriskirch, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr in die Montfortstraße nach Mariabrunn alarmiert. Wie sich herausstellte, hatte die 45-jährige Wohnungsinhaberin zuvor in ihrem Zimmer mehrere Papiere auf einem Metallteller entzündet. Durch den entstehenden Rauch löste die Brandmeldeanlage ordnungsgemäß aus, heißt es im Polizeibericht.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen machte die Frau den Polizeibeamten gegenüber einen leicht verwirrten Eindruck und gab an, nach Abrücken aller Einsatzkräfte weitere Papierstücke entzünden zu wollen. Der 45-Jährigen wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, um sie einem Facharzt zur Beurteilung des Gesundheitszustandes vorzustellen. Dagegen wehrte sich die Frau so heftig, dass es den beiden eingesetzten Polizeibeamten im folgenden Gerangel nur mit Mühe gelang, der 45-Jährigen Handschellen anzulegen, erklärt die Polizei. Die Polizisten wurden hierbei leicht verletzt. Die Frau wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht.