Fotogruppe Kreativ Eriskirch startet mit den Aufnahmen zu einem Bürgermosaik

Die Fotogruppe plant ein Kunstwerk, das seinen Platz in der neuen Irishalle finden soll. Auf einer rund 250 mal 90 Zentimeter großen Acrylglasplatte sollen mindestens 1500 Bürger aus Eriskirch abgebildet werden. „Wir sind Eriskirch“ so der Name des ambitionierten Projektes, das für Zusammenhalt und Gemeinsamkeit stehen soll, wie die Organisatoren erklären. Am Donnerstag, 24.Juni, startet die Fotogruppe Kreativ Eriskirch ab 18 Uhr mit den Fotoaufnahmen in der Alten Schule Mariabrunn, die bis 21 Uhr gemacht werden. Weitere Informationen unter: www.kreativ-eriskirch.de. Foto: Fotogruppe Kreativ Eriskirch