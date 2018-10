Fotogruppe Kreativ bebildert das Leben

Über eine große Resonanz haben sich am Sonntagvormittag die Mitglieder der Fotogruppe Kreativ Eriskirch freuen dürfen. Im Rahmen einer Vernissage zur Jahres-Herbstausstellung in der alten Schule präsentierten die ambitionierten Amateurfotografen über 60 großformatige Bilder, die die Welt und das Leben kunstvoll ins Szene setzen. „In dieser Ausstellung liegt sehr viel Arbeit, Engagement und Herzblut. Ich danke allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, genießen Sie unsere Galerie“, sagte der Vorsitzende des Vereins, Olaf Grabbe.

Die Eröffnung der Jahresausstellung der Fotogruppe Kreativ am Sonntag war ein voller Erfolg. Tatsächlich erzählen die ausgestellten Fotografien von Begegnungen mit Menschen in der Heimat wie auch im Ausland, zeigen atemberaubende Szenen aus der Tierwelt, verzaubern mit detaillierten Makroperspektiven oder nehmen den Betrachter mit auf eine spannende Reise durch ferne Länder und Kulturen, kurz: Die Exposition präsentiert das Leben in seiner ganzen Vielfalt. „Erleben Sie, wie unsere Mitglieder mit ihren Kameras einmalige Momente, großartige Eindrücke und Begebenheiten des Lebens eingefangen haben“, sagte der erste Vorsitzende der engagierten Gemeinschaft, Olaf Grabbe, in seiner Begrüßung.

Meta-Angaben mit noch mehr Infos

Neu: Wer für eine Schutzgebühr von einem Euro einen Ausstellungskatalog erwirbt, erhält zu jedem Foto die entsprechend angewendeten und in der Kamera abgespeicherten, wichtigsten Daten, wie Blenden- und Zeiteinstellungen, ISO-Werte und Brennweiten. Laut Grabbe wolle man mit diesen sogenannten Meta-Angaben noch mehr Informationen über die Entstehung der Fotografien liefern. „Eine gute Sache. Nun kann ich als Anfängerin versuchen, mit diesen Einstellungen das eine oder andere Bild nachzumachen“, freute sich die 62-jährige Marianne Müller-Stengele aus Friedrichshafen.

Wer dachte, die üblichen Lobeshymnen oder Eröffnungsreden einer Vernissage würden auch am Sonntag eingehalten, täuschte. Mit Wortwitz, Charme und einem kurzweiligen Schlagabtausch über die Welt der SD-Karten (Speichermedium für Digitalkameras), zeigte der zweite Vorsitzende, Axel Kottal, gemeinsam mit Olaf Grabbe, dass es auch anders geht. Schließlich erfuhr der interessierte Besucher, dass GB (Gigabyte) eigentlich für große, MB für mittlere und KB für kleine Fotos oder eher „Koi Bild“ stehe. Stolz zeigten sich die Verantwortlichen auch ob der Tatsache, dass es für das kommende Jahr wieder einen bebilderten Jahresweiser geben werde: „Für 8,90 Euro erhalten sie einen unserer begehrten Fotokalender. Von jedem verkauften Exemplar fließt übrigens ein Euro in die Bürgerstiftung, eine tolle Initiative“, sagte Kottal, bevor er Stiftungsrat Klaus Fürstenau das erste Exemplar der limitierten Auflage überreichte. Musikalisch stimmig umrahmt wurde die Vernissage durch ein Ensemble der Jugendkapelle Kressbronn.