Fest zum 15-Jährigen der Bürgerstiftung Eriskirch

Die Bürgerstiftung Eriskirch wird 15 Jahre alt. Deshalb lädt die Bürgerstiftung am Samstag, 25. Juni, zu einem Fest unter der Linde bei der Alten Schule in Eriskirch ein. Beginn ist um 17 Uhr. Das Fest findet nur bei gutem Wetter statt. Für Essen und Getränke wird die Bürgerstiftung sorgen – und auch für eine Hüpfburg für Kinder.

Während des Fests besteht Gelegenheit, sich in der Alten Schule am Bürgerprojekt „Wir sind Eriskirch“ zu beteiligen. Die Fotogruppe Kreativ Eriskirch freut sich von 18 bis 21 Uhr über alle, die zu diesem Zweck in die Alte Schule kommen.

Zur 750-Jahr-Feier Eriskirch im Jahr 2007 wurde die Bürgerstiftung Eriskirch als rechtlich selbständige Stiftung ins Leben gerufen; eine unabhängige Stiftung, die allen Bürgern die Möglichkeit bieten will, sich aktiv und gestalterisch in das Gemeindeleben einzubringen.