Ferienkinder backen Pizzen

Ob eine naturnahe Kanufahrt auf der Schussen, ein informativer Besuch bei der Verbandskläranlage, ob Eisstockschießen mit den Profis oder auch leckeres Pizzabacken in der Brennerstube in Unterbaumgarten: Die Gemeinde Eriskirch bietet während der Sommerferien ein umfangreiches und abwechslungsreiches Kinderprogramm an.

Am Dienstagnachmittag hat Martin „Schlade“ Schlachter 19 Ferienkinder in seine Brennerstube eingeladen, um im eigens gebauten Pizzahaus die italienische Spezialität gemeinsam mit den Kleinen zuzubereiten. „Die Kinder sind immer wieder mit viel Spaß dabei, schließlich geht dieses Gericht immer. Während wir den Teig vorbereiten, dürfen die Nachwuchs-Pizzabäcker, jeweils in Zweierteams, ihre ganz persönliche Lieblingspizza zubereiten und belegen, bevor diese in den rund 850 Grad heißen Steinbackofen geschoben und knusprig gebacken wird. Leider regnet es heute ohne Unterlass, so dass wir nicht draußen im idyllischen Biergarten sitzen und essen können“, erklärte der beliebte Gastronom und Landwirt.

Für die zehnjährige Johanna war das Wetter ohnehin kein Thema: „Ich backe mit meiner kleinen Schwester Anna-Lena eine leckere Ananas-Schinken-Pizza. Wir waren schon öfters während der großen Ferien hier und freuen uns immer wieder, auch wenn nicht die Sonnen scheint“, bemerkte das Mädchen, bevor Schlade ihre gut belegte „Mafiatorte“ aus dem Ofen holte und die Augen ob des schmackhaften Anblicks immer größer wurden.