Farben gebendie Richtung vor

Großformatige Ölbilder prägen ab dieser Woche die Räumlichkeiten der Volksbank Eriskirch-Mariabrunn. Der Künstler Joseph Noll präsentiert eine kleine Auswahl seines Schaffens mit dem Titel „Farbwelten“ bis Mitte April zu den üblichen Geschäftszeiten.

Die Möglichkeit, in den Räumlichkeiten der Volksbank Eriskirch-Mariabrunn auszustellen und an die Öffentlichkeit zu treten, nutzen heimische Künstler schon seit ein paar Jahren. So auch der erst seit einiger Zeit in Tettnang lebende und arbeitende Künstler Joseph Noll. Der gebürtige Kölner war einst in der Disziplin Bahnengolf sportlich aktiv und von 1975 bis 1983 Deutscher Nationalspieler. In dieser Zeit erreichte er unter anderem die Titel Europameister und Deutscher Meister und erhielt 1983 die Auszeichnung der damaligen Bundeshauptstadt Bonn für besondere sportliche Leistungen. Danach war Noll im Umweltschutz aktiv und studierte Gartenbau in Osnabrück. Während dieser Zeit kam er mit Kunststudenten in Kontakt und widmete sich mehr und mehr der Malerei. Im Austausch mit Kunststudenten und Absolventen der Kunstschule entwickelte er hauptsächlich auf dem autodidaktischen Weg seine künstlerische Richtung.

Noll arbeitet mit Ölfarbe auf Leinwandkarton oder MDF-Platte. Seine Bilder entstehen meist durch experimentelle Techniken und spontan. „Aus einer Idee oder vagen Vorstellung, auch aus einem Gefühl heraus, wird das Bild erst beim Malen immer konkreter, bis der Schlusspunkt erreicht ist. Meine Motive kommen meist aus der Natur“, sagt der Künstler. „Ich lasse den Betrachter eintauchen in eine andere Welt und stelle ihm die Aufgabe, sich selbst zurechtzufinden, wobei durch die Auswahl der Farben und des Titels eine bestimmte Richtung vorgegeben ist und ein Bezug zu dieser Welt geschaffen wird“, lautet seine Devise.

Joseph Noll stellte bisher meist in kirchlichen und öffentlichen Einrichtungen aus. Er wurde von dem Museum „Of The Amerikas“ ausgewählt, an einer CD zusammen mit anderen Künstlern internationaler Herkunft teilzunehmen. Die CD erscheint anlässlich der Art Dubai 2011 und wird dort auch vorgestellt.