Familientreff Eriskirch sammelt Selbstgebasteltes

In der Adventszeit ist vieles anders. Gab es vom Familientreff Eriskirch immer mal wieder ein Ständchen für die Bewohner im Altenheim, ist dies mittlerweile nicht mehr so möglich – ebensowenig wie der Vortrag von Gedichten. Damit es trotzdem zumindest einen kleinen Gruß gibt, haben sich die Ehrenamtlichen vom Familientreff einen besonderen Weihnachtsgruß einfallen lassen, so heißt es in einer Pressemitteilung.

Jedes Kind malt oder bastelt eine Kleinigkeit, beispielsweise einen Weihnachstsstern oder etwas Weihnachtliches, was von Herzen kommt. Das alles kommt dann in eine große Weihnachtskarte. Margrit Wahl vom Familientreff wird diese dann am Donnerstag, 10. Dezember, im benachbarten Altenheim abgeben. Jede Familie aus Eriskirch, die Lust habe, etwas beizutragen, dürfe gerne bei dieser Aktion mitmachen, äußert Margrit Wahl.

So geht es: Einfach ein Bild malen oder einen Stern ausschneiden, den Vornamen und das Alter des Künstlers drauf schreiben und im Familientreff in den Briefkasten werfen oder vorbei bringen, wenn Simone Neurohr oder Margrit Wahl im Treff sind. „Wir freuen uns über jeden Beitrag und hoffen so, auf ein schönes weihnachtliches Miteinander, auch ohne Begegnungen. Unsere Verbindungen sind die Bilder und liebevollen Botschaften, dass wir aneinander denken“, so Wahl.