Fahrerin stürzt auf Schotterweg

Eine eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch zur Mittagszeit ist auf dem geschotterten Radweg zwischen Eriskirch und Langenargen auf Höhe des Bahnhofs gestürzt. Laut Polizeibericht verletzte sich die Frau bei dem Sturz in einer Kurve, der möglicherweise auf einen Fahrfehler zurückzuführen ist, am Bein und musste vom alarmierten Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. An Fahrrad entstand kein Schaden.