Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

Vor einer Tiefgarageneinfahrt in der Schubertstraße in Eriskirch hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein unbekannter Autofahrer einen dort abgestellten VW Golf beschädigt und fuhr danach laut Polizei einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei ermittele wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 7010 zu melden.