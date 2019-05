Führungen zur Irisblüte

Die Irisblüte, die Massenblüte der Sibirischen Schwertlilie, hat im Eriskircher Ried begonnen. Das Naturschutzzentrum Eriskirch bietet deshalb am Wochenende gleich zwei Exkursionen im Eriskircher Ried unter Leitung von Diplom-Biologen Gerhard Kersting an: Am Samstag, 25. Mai, um 14 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, um 9 Uhr. Im Mittelpunkt steht natürlich die Irisblüte, aber es gibt viel mehr zu entdecken, teil das Naturschutzzentrum mit. Die etwa zweieinhalbstündigen kostenlosen Führungen beginnen jeweils am Naturschutzzentrum im alten Bahnhof von Eriskirch, ist der Pressemitteilung abschließend zu entnehmen. Foto: dpa