Führung zeigt: Im Winter geben Singschwäne im Eriskircher Ried den Ton an

„Von Gänsesägern, Singschwänen und Bibern“, so lautet der Titel der letzten Führung im Eriskircher Ried in diesem Jahr, zu der das Naturschutzzentrum am Sonntag, 16. Dezember, einlädt. Im Mittelpunkt der etwa zweieinhalbstündigen Exkursion unter Leitung von Gerhard Kersting, dem Leiter des Naturschutzzentrums, stehen laut Ankündigung Wasservögel.

Ein besonderer Höhepunkt sind die nordischen Singschwäne, die im November in ihren Winterquartieren am Bodensee eintrafen. Treffpunkt der kostenlosen Führung ist um 14 Uhr am Naturschutzzentrum. Die Ausstellung im Haus ist vom 22. Dezember bis 5. Januar geschlossen.