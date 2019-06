„Es war eine lange unfallfreie und gelungene Fasnet“

Die Narrenzunft Streibemahder Eriskirch hat sich vor Kurzem zur Hauptversammlung getroffen. Zunftmeister Christian Eisele blickte dabei auf eine lange, unfallfreie und gelungene Fasnetssaison zurück, heißt es in einem Pressebericht der Narrenzunft.

Hervorragend besucht seien erneut der Kinder- und Jugendball in der neuen Sporthalle sowie die traditionelle Dorffasnet am Gumpigen Donnerstag mit dem umgestalteten Rathaussturm, dem Umzug und der Party in der alten Spanagelhalle beim Bahnhof gewesen. Daneben gab es mehrere Aktionen für den Zunftnachwuchs, ein Grillfest, den beliebten internen Hausball und regelmäßige Hocks in der Zunftstube. Zudem führte der Verein zwei Altmetallsammlungen durch und beteiligte sich an der See- und Waldputzete der Gemeinde und sportlichen Events anderer Zünfte.

„Erste Verträge für den Bau der Lagerhalle sind unterschrieben, so dass der Umsetzung des Vorhabens nichts mehr im Weg steht“, so Eisele zu den Anwesenden. Streibemahdergruppenführer Markus Amann berichtete von der Beteiligung an 13 Umzügen und sieben Einsprüngen. Des Weiteren standen sieben Besuche auf dem Programm. Insgesamt 1985 Arbeitsstunden kamen im vergangenen Jahr (ohne Vorstandstätigkeit) zusammen. Kassiererin Nicole Ewald konnte den Anwesenden ein weiteres Mal positive Zahlen verkünden. Der in Vertretung der verhinderten Kassenprüfer Normen Ziemdorf und MichaeI Lutter verlesene Prüfbericht attestierte ihr die einwandfreie Führung der Finanzgeschäfte. Keine Gegenstimme gab es bei der folgenden Entlastung von Nicole Ewald und der übrigen Vorstandschaft.

Arman Aigner unterstrich in seiner Ansprache die bedeutende Rolle der Narrenzunft im Vereinsleben von Eriskirch und die stets perfekt funktionierende vorbildliche Zusammenarbeit. Unter seiner Leitung erfolgten die Neuwahlen der Vorstandschaft. Sonja Schawaller und Sandra Bentele stellten sich für eine weitere zweijährige Amtszeit als Vizezunftmeisterinnen an seine Seite. Peggy Hoffmann übernahm die Ressortleitung bei den Jugendwarten, der bisherige Jugendwart Peter Lang trat ins zweite Glied zurück.

Nach zehn Jahren erklärte Schriftführerin Kathrin Herrling ihren Rücktritt. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Meike Gasser gewählt. Als neue stellvertretende Schriftführerin amtiert nun Tamara Schawaller. Marc Hemmer stellte sich wieder als Pressewart zur Verfügung. Neue stellvertretende Pressewartin ist Anja Gaißmaier. Als Ersatz für die bisherige stellvertretende Kassiererin Meike Gasser fand sich Nicole Hartl. Turnusmäßig nach zwei Jahren ausscheiden musste Kassenprüfer Normen Ziemdorf. Seine Tätigkeit übernahm Renate Schawaller. Zudem bekam eine stattliche Anzahl von aktiven und passiven Zunftangehörigen eine Ehrung für ihre Mitgliedschaft, teilt die Narrenzunft mit.