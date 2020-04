„Es ist mehr los als in der klassischen Grill-Hochsaison“

Mitten im beschaulichen Unterbaumgarten im Hinterland von Eriskirch ist seit etwa drei Jahren die Hofmetzgerei Stengel zu finden. Das Angebot umfasst selbst zubereitete Fleisch- und Wurstwaren und einen Partyservice für Veranstaltungen. Die Corona-Krise sorgt bei dem Familienunternehmen für Umsatzrückgänge, der Optimismus jedoch überwiegt. SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich hat bei Janette Stengel (Foto: ah), künftige Metzgermeisterin und Tochter des Inhabers Guido Stengel, nachgefragt, wie der Laden läuft.

Wie kann eine kleine Hofmetzgerei ohne Party-Veranstaltungsservice überleben?

Der Wegfall dieser Aufträge trifft uns natürlich hart. Trotzdem läuft der Ladenverkauf sehr gut. Die Kunden stehen nach wie vor zu uns und kaufen gerne in einer idyllischen Hofmetzgerei ein. Die Nachfrage bei den 24-Stunden-Automaten, von denen wir drei in der nahen Region bestücken, ist sprunghaft angestiegen. Wir kommen mit der Lieferung teilweise kaum nach, es ist derzeit mehr los als in der klassischen Grill-Hochsaison.

Und was ist gerade besonders nachgefragt?

Auf jeden Fall haltbare Produkte in Gläsern, Hartwurst, Rauchfleisch und Wetter bedingt aktuell sehr viel Grillfleisch. Außerdem sind unsere handgefertigten Maultaschen der Renner.

Ihr Laden hat samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Wie gehen Sie mit dem Thema Hygiene um, und wie achten Sie auf die damit verbundenen Verhaltensregeln?

Wir sehr konsequent, was unsere Kunden auch befürworten. Maximal zwei Leute im Verkaufsraum, für Kasse und Verkauf jeweils eigenes Personal, eine Plexiglasscheibe, eine spezielle Kiste, in die wir die gekauften Produkte in einer Tüte bereitlegen, aber auch Abstandslinien vor und im Geschäft sollen für Sicherheit beim Einkaufen sorgen. Zudem desinfizieren wir mehr als ohnehin schon und haben vor der Eingangstüre für unsere Kunden eine Desinfektionsstation eingerichtet.

Woher beziehen Sie ihr Fleisch?

Vorwiegend über den Schlachthof Mengen und von Landwirten aus der Region und der Umgebung. Derzeit sind wir aufgrund der Nachfrage dabei, eine eigene Rinderzucht aufzubauen, um mehrmals im Jahr verstärkt spezielle Schlachtaktionen anbieten zu können. Die Verarbeitung und Veredelung unserer Spezialitäten erfolgt übrigens ausschließlich bei uns in Unterbaumgarten.