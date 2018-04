Erzieher des Kindergartens St. Maria festigen ihr Team

Besonderen Herausforderungen haben sich die Erzieher des Kindergartens St. Maria aus Eriskirch bei ihrem Teamfindungstag gestellt. In Oberrussenried bei Neukirch begaben sich die Pädagogen auf ungewohntes Gebiet, um ihren Teamgeist zu fordern und zu festigen.

„Teamzusammenführung innerhalb des Alltags erweist sich als äußert schwierig“, so die Leiterin Gudrun Schmid. Stehen da doch konzeptionelles Arbeiten und der reibungslose gut funktionierende und geordnete Tagesablauf im Vordergrund. Auch die sich stetig ändernde Personalstruktur – bedingt durch Schwangerschaften, längere Krankheitsausfällen und Wohnortwechsel – erschweren die Teamentwicklung und stellen so zusätzlich eine Herausforderung für jede Leitung dar. Deshalb keimte bei Gudrun Schmid schon bald die Idee, dem Team – fernab des Alltags – eine Chance zu bieten, zusammen zu wachsen und sich von einer anderen Seite kennenzulernen.

Auf dem Outdoor-Gelände der Gruppe „Kompass“, die Teamentwicklungsmaßnahmen anbietet, wurden die Mitarbeiter unter fachkundiger Anleitung von Marion Altstädter und Benjamin Wiedmann mit der Kooperationsaufgabe: „Raise the Flag“ ( Deutsch: eine Fahne hissen) konfrontiert. Mit Hilfsmitteln wie Seilen, Karabiner und Metallstangen und aufgeteilt in zwei Kleinteams mussten die Teilnehmer gegeneinander antreten und zwei Fahnen gleichzeitig hissen, ohne dabei einen größeren Radius eines eingegrenzten Feldes zu betreten. Hier wurde der Teamentwicklungsprozess schon besonders deutlich, denn aus den anfänglichen zwei konkurrierenden Kleinteams wurde schnell ein gegenseitiges helfendes Miteinander im Gesamten.

Dies bestätigte auch die anschließende Reflexion anhand der Gegenüberstellung der Selbstwahrnehmung und der Fremdeinschätzung der einzelnen Mitarbeiter. Wie es sich für einen Teamfindungstag in freier Natur gehört, wurde auch das Mittagessen gemeinsam zubereitet und am Lagerfeuer gekocht. Bei der Übung: „Das bewegte Tischtuch“ wurde verdeutlicht, wie wichtig jeder Einzelne für das Team ist. Mit Hilfe einer großen Plastikplane galt es, einen in der Mitte positionierten, zum Rand voll mit Wasser gefüllten, Messbecher quer durch das hügelige Gelände zu tragen, ohne das ein Tropfen verschüttet wurde. Selbst die Veranstalter zeigten sich verblüfft ob der Präzision und Schnelligkeit des Teams. „Der Erfolg eines Teams hängt von der Dynamik vieler Faktoren ab und so ein Teamfindungstag ist mit Sicherheit einer davon“, resümierte Benjamin Wiedmann. „Denn positive Erlebnisse und Erinnerungen schweißen ein Team zusammen.“